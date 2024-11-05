Глава республики Коми Владимир Уйба объявил об отставке. По его словам, президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне.

«Для меня это новый вызов и новая ответственность. Благодарю Владимира Владимировича Путина за доверие и предложение. Благодарю команду правительства Республики Коми и глав муниципалитетов за совместную результативную работу», — сказал Уйба в видеообращении.

Он не уточнил причины отставки и должность, на которую переходит.

По словам Уйбы, за время работы на посту главы Коми, он сделал все, чтобы оправдать доверие президента и жителей республики.

«Мы с командой правительства и главами муниципалитетов приложили все силы, чтобы сделать вашу жизнь лучше и комфортнее», — отметил Уйба.

Отставка главы Коми стала уже третьим объявлением об уходе с должности главы региона за два дня. 4 ноября об отставке сообщили Глава Тамбовской области Максим Егоров и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На их места Путин назначил Евгения Первышова и главу ОАК Юрия Слюсаря.

Уйба возглавлял республику Коми с 2020 года. На выборах он был выдвинут кандидатом от «Единой России», набрав 73,16 % голосов при явке 30,16 % от общего числа зарегистрированных избирателей, опередил своих оппонентов. До Уйбы Коми с 2016 года возглавлял Сергей Гапликов.

О том, что губернатор Ростовской области и глава Коми могут покинуть свои должности до конца 2024 года, 28 октября сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП). Собеседники газеты заявили, что у Уйбы «очень испорчены отношения с местными элитами», тогда как в правительстве республики наблюдается высокая текучка. Один из источников издания утверждает, что к главе Коми хорошо относится руководство страны.