Украинские беспилотники, которые атаковали российские регионы ночью и утром 10 ноября, были нацелены на жилые районы, утверждает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Налет беспилотников на Московскую область стал крупнейшим с начала СВО — такого количества БПЛА в столичном регионе не сбивали за все время военных действий на Украине. Кнайсль назвала эту атаку самой «жесткой» за все время боевых действий на Украине.

«Все сегодняшние атаки беспилотников в России были направлены против жилых районов», — добавила экс-глава австрийского МИД.

Ночью и утром российские регионы подверглись атаке 84 дронов. Минобороны России заявило, что главное целью атаки стало нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении».

В результате в период с 8:17 до 9:47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 дрона. Из-за падения обломков в трех населенных пунктах загорелись четыре дома, пять человек пострадали.

Глава городского округа Раменское Эдуард Малышев уточнил, что в населенном пункте Становое пострадали три человека, еще двое — в деревне Жуково. Госпитализация потребовалась одной женщине — она находится в реанимации, состояние пациентки оценивают как стабильное.

В Становом полностью выгорел один частный дом, один поврежден частично. В селе Софьино и деревне Жуково огнем повреждены автомобили, в деревне Синьково выгорел гараж.

При атаке дрона на многоквартирный дом в Шебекино погиб мужчина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что дрон дважды ударил по одному и тому же жилому дому.

Первую атаку Гладков наблюдал лично, поскольку приехал в населенный пункт проверить ход восстановления поврежденного жилья. Дрон влетел в дом на уровне четвертого этажа, никто не пострадал. Во время второго прилета в тот же дом Гладков находился на другом объекте, но вернулся на место происшествия. После повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты — под завалами оказался мужчина. Спасти его не удалось.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что при падении БПЛА в Почепском районе осколочное ранение стопы получил подросток. Ему оказали необходимую медицинскую помощь — состояние молодого человека оценивается как стабильное. Также в результате атаки были частично повреждены два дома и хозяйственные постройки.