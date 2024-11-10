Пять человек пострадали в Раменском округе Московской области в результате утренней атаки беспилотников, сообщил глава округа Эдуард Малышев. По его словам, госпитализация потребовалась одной женщине, ее состояние оценивается как стабильное.

По словам Малышева, первое сообщение о падении беспилотника на частный дом в деревне Становое поступило в 8:33. Пострадала женщина 1972 года рождения, которую госпитализировали в Раменскую больницу, а также ее старшая дочь 1993 года рождения и еще одна жительница 1963 года рождения — им медпомощь была оказана на месте.

Еще два человека пострадали в деревне Жуково — это мужчины 1970 и 1993 годов рождения, которые отказались от госпитализации, отметил глава округа.

В деревне Становое полностью выгорел один частный дом, еще один поврежден частично. В селе Софьино и деревне Жуково огнем повреждены автомобили, в деревне Синьково выгорел гараж. «Вся необходимая помощь людям будет оказана», — заверил Малышев.

Он рассказал, что навестил пострадавшую жительницу Станового, которая находится в реанимации Раменской больницы.

«У нее ожоги лица, состояние стабильное, все для лечения и восстановления у врачей имеется. Пожелал нашей землячке скорейшего выздоровления», — добавил глава Раменского горокруга.

По его словам, мужа и младшую дочь пострадавшей разместили в пункте временного размещения на базе ФК «Сатурн» в Кратово. Семья полностью утратила документы, их помогут в сжатые сроки восстановить. Пострадавших уже обеспечили необходимыми лекарственными препаратами, сказано в сообщении.

Произошедшая 10 ноября атака беспилотников на Московскую область стала крупнейшей с начала СВО — такого количества БПЛА в столичном регионе не сбивали за все время военных действий на Украине.

По данным Минобороны, в период с 8:17 до 9:47 в Раменском районе было уничтожено и подавлено 34 дрона. Из-за падения обломков в трех населенных пунктах загорелись четыре дома.