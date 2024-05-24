Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев, который покинул этот пост 21 мая, назначен помощником председателя правительства России Михаила Мишустина. Фотографию распоряжения о назначении Хучиева опубликовал в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Он также отметил, что считает решение о назначении Хучиева «вполне заслуженным и своевременным» и выразил уверенность, что экс-премьер Чечни «оправдает столь высокое доверие и будет полезен России, осуществляя свои полномочия».

«Муслим Магомедович на деле доказал и показал, что он является преданным делу профессионалом и верным идеалам Родины патриотом. Без всякого сомнения, на новом месте он еще больше раскроет свой богатый потенциал», — написал Кадыров.

Кроме того, глава республики выразил благодарность Мишустину за принятое решение и добавил, что «достойные сыны чеченского народа верой и правдой служат в различных сферах государственного управления страны и приносят своим профессиональным трудом пользу родине».

Хучиев занимал пост премьер-министра республики с 2018 года. Во вторник, 21 мая, Рамзан Кадыров сообщил, что Хучиев уходит в отставку «в связи с переходом на другую работу». О том, куда именно переходит Хучиев, глава Чечни тогда не сообщил.

Муслиму Хучиеву 52 года. В 1994 году он окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова и работал в редакции ВГТРК. С 1998 по 2004 года работал в частных компаниях, затем его назначили руководителем пресс-службы президента Чеченской Республики, а уже в конце 2005 года — первым замруководителя аппарата главы региона.

Дважды Хучиев работал мэром Грозного, в первый раз Кадыров освободил его от должности из-за нарушений земельного законодательства: оказалось, что мэрия принимала решения об отводе земельных участков с нарушением установленных норм.

При Хучиеве в Грозном построили крупнейшую в Европе мечеть «Сердце Чечни», комплекс «Грозный-Сити», а также спорт-комплекс «Ахмат-Арена». Будучи мэром, Хучиев одновременно являлся вице-президентом Регионального общественного фонда имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

В 2013 году Хучиев также выполнял обязанности советника главы Чечни, а позже был назначен министром экономического и территориального развития республики. Летом 2018 года Хучиева утвердили на пост председателя правительства республики, который он занимал до 2024 года.

В 2019 году США ввели персональные санкции в отношении Хучиева из-за нарушения прав человека. В Госдепартаменте полагали, что премьер мог быть причастен к пыткам в регионе. В августе 2023 года Минфин США включил чеченского премьера в обновленный санкционный список, связав его с «принудительными перемещениями и депортациями» украинцев.