Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов основателя и бывшего издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В соответствии с законодательством, его банковские счета будут заморожены, а их обслуживание будет приостановлено.

Внесение в реестр Росфинмониторинга означает, что против Верзилова* завели еще одно уголовное дело — по статьям, связанным с экстремизмом или терроризмом.

В апреле Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы по статье о «фейках» об армии ( п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, в течение 3 лет и 10 месяцев.

Петр Верзилов* уехал из России в 2020 году. Как писала «Медиазона»*, это произошло после серии обысков.

В сентябре 2021 года Минюст объявил Верзилова* иноагентом, а через два месяца его объявили в розыск по делу о сокрытии второго гражданства (ст. 330.2 УК). По версии следствия, Верзилов* не предоставил сведения о наличии у него канадского гражданства. Сам Верзилов* пояснял, что получил канадское гражданство по наследству от отца — физика-ядерщика, который жил и работал в Канаде.

В октябре 2023 года на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя* вышло интервью с Верзиловым*, в котором он сообщил, что работает на Вооруженные силы Украины (ВСУ), выполняя «разведывательные и логистические задачи». По словам Верзилова*, сначала он приехал в зону боевых действий для съемок документального фильма, а после решил подписать контракт с ВСУ.

После интервью Дудю* имя Верзилова* исчезло с сайта «Медиазоны»*. Позднее он заявил об уходе с поста издателя и объяснял, что его нынешняя деятельность «для некоторых ставит под сомнение неангажированность и независимость “Медиазоны”*, чего не должно возникать по отношению к любимому изданию».

* внесены Минюстом в реестр иноагентов