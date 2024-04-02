Басманный суд Москвы заочно приговорил основателя и бывшего издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* к восьми годам и четырем месяцам колонии по статье о «фейках» об армии, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Прокурор запрашивал для него 8,5 лет колонии.

«Судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 4 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в пресс-релизе.

Приговор предусматривает также лишение права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете. Срок наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции Верзилова* на территорию России, либо с момента его задержания в России, добавили в суде.

Дело против Верзилова* возбудили из-за публикаций в социальных сетях, которые касались событий в Буче. В ноябре 2023 года Басманный суд уже приговорил Верзилова* к 8,5 года колонии общего режима по этому делу. В марте этого года Мосгорсуд отменил приговор из-за нарушения норм процессуального права. Дело было направлено на повторное рассмотрение в новом составе судей.

Петр Верзилов* уехал из России в 2020 году. Как писала «Медиазона»*, это произошло после серии обысков. В сентябре 2021 года Минюст объявил Верзилова* иноагентом, а через два месяца его объявили в розыск по делу о сокрытии второго гражданства (ст. 330.2 УК). По версии следствия, Верзилов* не предоставил сведения о наличии у него канадского гражданства. Сам Верзилов* пояснял, что получил канадское гражданство по наследству от отца — физика-ядерщика, который жил и работал в Канаде.

В октябре 2023 года на YouTube-канале Юрия Дудя* вышло интервью с Верзиловым*, в котором он сообщил, что работает на Вооруженные силы Украины (ВСУ), выполняя «разведывательные и логистические задачи». По словам Верзилова*, сначала он приехал в зону боевых действий для съемок документального фильма, а после решил подписать контракт с ВСУ.

После интервью Дудю* имя Верзилова* исчезло с сайта «Медиазоны»*. Позднее он заявил об уходе с поста издателя и объяснял, что его нынешняя деятельность «для некоторых ставит под сомнение неангажированность и независимость “Медиазоны”*, чего не должно возникать по отношению к любимому изданию».

* внесены Минюстом в реестр иноагентов