Прокуратура вновь попросила заочно приговорить бывшего издателя «Медиазоны»* и экс-участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* к 8,5 годам колонии по делу о «фейках» об армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Верзилова* Леонида Соловьева.

По его словам, в ходе прений сторон в Басманном суде Москвы представитель гособвинения счел доказанной вину Верзилова* по статье о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Оглашение приговора назначено на 2 апреля.

Дело против Верзилова* возбудили из-за двух твитов и двух постов о событиях в Буче. В ноябре 2023 года суд уже выносил решение о заочном аресте бывшего издателя «Медиазоны»* по делу о фейках. По версии следствия, этими публикациями обвиняемый «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции». Тогда прокуратура просила для Верзилова* девять лет колонии, но суд вынес приговор на 8,5 лет лишения свободы.

11 марта 2024 года Мосгорсуд отменил заочный приговор Верзилову* из-за нарушения норм процессуального права. Дело было направлено на повторное рассмотрение в новом составе судей.

Как сообщало РИА Новости, в ходе судебного заседания адвокат Леонид Соловьев заявил, что его подзащитный является «непосредственным участником событий, о которых он писал», при этом факт «политического мотива как квалифицирующего обстоятельства» не доказан.

Петр Верзилов* уехал из России в 2020 году. Как писала «Медиазона»*, это произошло после серии обысков у самого обвиняемого и его родственников. В начале июня на него завели уголовное дело о сокрытии второго гражданства (ст. 330.2 УК), а в 2021 году Верзилова* объявили в розыск. По данным следствия, экс-издатель «Медиазоны»* не предоставил информацию о наличии у него канадского гражданства. Сам Верзилов* говорил, что СМИ и правоохранительным органам было известно об этом как минимум с 2011 года.

В октябре 2023 года на YouTube-канале Юрия Дудя* вышло интервью с Верзиловым*, в котором он сообщил, что работает на Вооруженные силы Украины, выполняя «разведывательные и логистические задачи». Активист пояснил, что сначала приехал в зону боевых действий для съемок документального фильма, а после решил подписать контракт с ВСУ. После этого на сайте «Медиазоны»* исчезло упоминание Верзилова*, и вскоре он сам сообщил, что уходит с поста издателя.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов