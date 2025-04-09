Бывший командир 12-й бригады специального назначения «Азов»* Богдан Кротевич призвал отправить главу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского в отставку, пишет The Guardian. По утверждению Кротевича, главком отдает приказы, «граничащие с преступлением», и тем самым подвергает риску жизни украинских солдат.

Кротевич обвинил Сырского в том, что он «не смог прорвать российские позиции» и якобы был «чрезмерно сосредоточен» на вторжении в Курскую область, «когда у ВСУ были огромные проблемы» и «значительные потери».

«Сырский не пытается применять высокую науку и военное искусство. <…> [У него] всего две функции: если враг атакует, он просто бросает туда больше людей. И если враг превосходит по численности, выводит людей и говорит, что вы беспокоится о них», — утверждает Кротевич.

По словам Кротевича, он начал получить от высшего армейского командования ВСУ «все более преступные» приказы, которые он не мог выполнить «с чистой совестью». О чем именно идет речь, экс-командир «Азова»* не уточнил.

Он подчеркнул, что в большей степени на его решение об увольнении из украинской армии повлияло то, что командиры «требовали от солдат того, чего не стали бы требовать от себя сами». В частности, генштаб ВСУ якобы приказал солдатам после окончания смены отдыхать не в тылу, а в 50 метрах от передовой. Кротевич утверждал, что все эти бойцы подвергались опасности.

Экс-командир «Азова»* также обвинил армейское командование в том, что оно «преступно виновато в непонимании принципов ведения войны», включая неумение работать с беспилотниками FPV и планирующими бомбами.

«У них все еще менталитет Второй мировой войны. Они по-прежнему отказываются признавать новые средства поражения целей», — сказал Кротевич. В пример он привел командующего сухопутными войсками, который якобы опирался на инструкции, изданные в 2016 году.

Кротевич утверждает, что подобное мышление повлияло на размещение штабов. В какой-то момент, по его словам, штаб бригады «Азов»* подвергся нападению, хотя подразделение «просило и настаивало» на том, чтобы его перевели.

«Они специально сказали нам “нет”, и мы получили прямое попадание», — утверждает экс-командир «Азова»*.

Богдан Кротевич (позывной Тавр) вступил в полк «Азов»* в 2014 году, участвовал в войне в Донбассе. Штаб «Азов»* он возглавил в 2021 году. После начала военной операции на Украине принимал участие в управлении обороной Мариуполя. Был взят в плен на «Азовстали» и выпущен на свободу в результате обмена в сентябре 2022 года.

Кротевич координировал действия 12-й бригады в боях на Запорожском направлении во время летнего контрнаступления ВСУ в 2023 году. В июле 2024 года он охарактеризовал план контрнаступления как «тотальный дебилизм». Сам Кротевич выступал за стратегию «захвата небольших российских городов в качестве рычага» воздействия на Россию.

В феврале 2025 года он покинул должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения «Азов»*. Это произошло через несколько дней после того, как Кротевич оскорбил Илона Маска в сети X.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая написала в своих соцсетях, что Кротевич готовится к предстоящим выборам, но сам он это отрицает — и в интервью The Guardian заверил, что не собирается заниматься политикой.

Кротевич поделился, что планирует создать частную компанию «Стратегическое оперативное и разведывательное управление» (Soia), которая будет собирать разведданные о России, Беларуси, Северной Корее и «других недружественных Украине странах» и выступать в качестве эксперта по связям с Западом.

* Организация признана в России террористической и запрещена