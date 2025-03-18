Украинские власти рассматривают возможность замены главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского после провала в Курской области. Об этом пишет в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко без ссылки на источник.

По его словам, потенциальным преемником Сырского может стать замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. Источник издания «Телеграф» в офисе президента Украины не подтвердил эту информацию.

45-летний Евгений Мойсюк с 2019 по 2021 год командовал десантно-штурмовыми войсками Украины, с 2021 по 2024 год был заместителем главнокомандующего ВСУ. В феврале 2024 года Мойсюк стал специальным уполномоченным президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины. В феврале 2025 года его назначили замглавы Минобороны.

Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал Мойсюка одним из «самых опытных» офицеров ВСУ. В его зону ответственности входит развитие и генерация сил обороны, включая военное образование, мобилизацию и подготовку военных.

Александр Сырский стал главкомом ВСУ в феврале 2024 года после отставки своего предшественника Валерия Залужного. До этого он командовал Сухопутными войсками Украины.

В начале марта Сырский фактически подтвердил отступление ВСУ из Курской области, заявив, что украинские подразделения «осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны». Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил 12 марта об освобождении более 86% площади Курской области, занятой ВСУ.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский на фоне ситуации в Курской области сменил начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая назвала его «давним “рабом-миньоном” Сырского». Глава Минобороны Украины заявил, что кадровые перестановки происходят в рамках «последовательного обновления» ВСУ, «чтобы сделать их еще более боеспособными».