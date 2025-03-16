Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генштаба генерал-майора Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича. Последний, как сообщается на сайте украинского лидера, переходит на должность главного инспектора Минобороны.

Причины перестановки не уточняются. Изменения произошли на фоне отступления ВСУ из Курской области и сообщений о возможном временном прекращении огня между Россией и Украиной.

Гнатов ранее руководил группировкой «Хортица» в Донецкой области, был снят с должности в январе, после чего стал замглавы Генштаба. До этого он руководил обороной Артемовска (Бахмута), Николаева, а также боевыми действиями в Херсонской области.

Украинский депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своих соцсетях заявила, что Гнатов «неуверенно себя показал командующим восточным фронтом “Хортица” и имеет выраженные признаки приспособленца, избегал любых ситуаций, которые нуждались в отстаивании позиции».

Баргилевич, по ее словам, «давний “раб-миньон” [главкома ВСУ Александра] Сырского», и у него «есть ряд интересных историй по взяткам и коммерции».

«Конечно, все без расследований. Идеальный главный инспектор! <…> Теперь Главная инспекция Минобороны, сознательно разваливавшаяся после увольнения Воронченко, чтобы в ВСУ ничего не проверялось и замалчивалось максимально, полностью оказалась в лапах “совков” и Сырского лично», — заявила Безуглая.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, комментируя перемены в Генштабе, заявил: «Мы последовательно обновляем вооруженные силы, чтобы сделать их еще более боеспособными».

21 мая 2024 года СК России сообщил, что Гнатов был заочно осужден по нескольким статьям, его приговорили к 28 годам лишения свободы и объявили в розыск.

По версии следствия, украинский генерал, находясь в июле-сентябре 2019 года в Донецкой области, «отдавал преступные приказы подчиненным ему военнослужащим совершать прицельные минометные обстрелы близлежащих населенных пунктов».

«В результате указанных обстрелов осколочные ранения получили два мирных жителя, один из которых от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Кроме того, были частично повреждены и полностью уничтожены 19 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры», — отмечалось в сообщении.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между украинской и американской делегациями. Киев сообщил, что по итогам встречи готов принять предложение Вашингтона по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, если на такой же шаг согласится Москва.

Российский президент Владимир Путин заявил, что российская сторона согласна на прекращение огня, но хочет гарантий, что во время перемирия Киев не будет проводить мобилизацию, готовить солдат и получать оружие.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал заявления Путина как «многообещающие, но неполные», добавив, что хотел бы увидеть прекращение огня со стороны России.