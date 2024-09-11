Экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному за призывы к экстремизму, уже дважды отказывали в принятии заявления об отправке из колонии в зону боевых действий на Украине. Об этом он сообщил в письме своей супруге Мирославе Регинской.

Регинская рассказала в своем телеграм-канале, что связь с мужем у нее «сильно затруднена»: она «крайне редко» получает письма от Стрелкова, а ее письма до него «практически не доходят, либо доходят с большой задержкой». Далее Регинская привела отрывок из письма, которое до нее «все-таки дошло».

«Тут довольно много людей “обрадовали” меня сообщениями, что в интернете сообщается о том, что я якобы “подписал контракт” на ***** [военную операцию на Украине]. Опровергни это официально: сообщи, что я обращался к представителям военкомата, посещающим ИК, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления», — написал Стрелков в письме.

По его словам, один раз отказ был дан «с мотивировкой “полковники нам не нужны” — даже статью в качестве мотива отказа не упоминали». «Пока ничего в данном плане не изменилось», — добавил Стрелков.

Регинская на прошлой неделе уже говорила, что никакой информации о возможности отправки Стрелкова в зону боевых действий на данный момент нет, а его «экстремистская» статья такой возможности не предполагает. «Призываю сохранять спокойствие и критически относиться к вбрасываемым слухам», — написала она.

Адвокат Стрелкова Александр Молохов в беседе с РБК отметил, что, поскольку экс-министр обороны ДНР осужден по «экстремистской» статье, его отправка на фронт возможна либо в случае отмены приговора, либо в случае персонального помилования президентом.

О том, что Стрелков «выходит из колонии и отправляется в зону СВО», на прошлой неделе сообщил телеграм-канал Shot, добавив, что адвокатам якобы «удалось добиться соответствующего разрешения всех профильных ведомств». В среду, 11 сентября, этот же канал написал, что Стрелков может выйти из колонии по УДО в конце года.

В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для возбуждения дела стали два поста в его телеграм-канале о ситуации в Крыму. Сам Стрелков вину не признал, а на приговор отреагировал фразой «служу Отечеству».