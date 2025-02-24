Бывший министр экономического развития, осужденный за взяточничество, Алексей Улюкаев попросил о снятии судимости. Суд рассмотрит его прошение 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Никулинском суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство Улюкаева о снятии с него судимости. Оно будет рассмотрено 10 марта», — рассказали в суде.

Улюкаев был министром экономического развития России в 2013 — 2016 годах. В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей. Улюкаева признали виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Улюкаев не признал вину. В 2018 году Улюкаев оплатил штраф 130 млн рублей. Он отбывал наказание в исправительной колонии в Твери.

В апреле 2022 года суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Улюкаева. Как сообщал «Интерфакс», прокуратура и администрация колонии «не были против условно-досрочного освобождения министра, отметили его хорошее поведение». В мае 2022 года экс-министр вышел на свободу.