Основатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и ее почетный председатель — бывший премьер-министр республики, бизнесмен Бидзина Иванишвили — обвинил «партию глобальной войны» в намеренном сталкивании Грузии и Украины с Россией.

Состоявшаяся накануне акция была организована правящей партией как ответ на протесты против принятия закона об иноагентах. Иванишвили, выйдя на сцену, заговорил о «партии глобальной войны», которая, по его словам, влияет на действия США и Европейского союза, побуждая их использовать Грузию и Украину как «пушечное мясо» против России.

Политик напомнил, что на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Грузии и Украине давали обещания по поводу вступления в альянс, но так и «оставили стоять на сквозняке» на следующие полтора десятилетия.

«Все подобные решения принимаются партией глобальной войны, которая имеет решающее влияние на НАТО и Евросоюз и для которой и Грузия, и Украина имеют цену только пушечного мяса. Сначала они противопоставили Грузию России в 2008 году, а в 2014 и 2022 годах поставили Украину в еще более сложную ситуацию», — обратился Иванишвили к участникам митинга.

По его словам, «партия глобальной войны» агрессивно настроена в отношении Грузии из-за того, что не смогла «превратить ее во второй фронт». Создатель «Грузинской мечты» подчеркнул, что такие попытки осуществлялись как раз через неправительственные организации (НПО), финансируемые из-за границы и нацеленные на «лишение Грузии суверенитета». Пресечь их деятельность, пояснил Иванишвили, и призван закон об иноагентах.

«Финансирование НПО, в чем часто упрекают нас и считают за помощь нам, на самом деле почти полностью идет на усиление агентуры и приведение их к власти», — утверждает Иванишвили.

Бидзина Иванишвили — уроженец Грузии, общественный и политический деятель, по данным Forbes на 2024 год занимает 600-е место в спискке богатейших людей мира. В октябре 2012 года возглавляемый им избирательный блок «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получил больше половины мест в парламенте республики. Вскоре Иванишвили занял пост премьер-министра страны, на котором провел чуть больше года. Сейчас созданная бизнесменом партия является в Грузии правящей, в нее входит премьер-министр, ее членом являлась и президент республики Саломе Зурабишвили. В 2021 году Иванишвили объявил об уходе из политики, но в конце 2023 года сообщил, что к парламентским выборам, которые пройдут 26 октября 2024 года, вернется на политическую арену в качестве почетного представителя своей партии. Многие СМИ называют бизнесмена «теневым лидером» Грузии.

Сделанные на митинге заявления Иванишвили подверглись критике со стороны представителей грузинской оппозиции. В частности, лидер оппозиционной партии «Лело» и основатель крупнейшего в Грузии TBC Bank Мамука Хазарадзе заявил, что под «партией глобальной войны» Иванишвили подразумевал Евросоюз и тем самым повторил нарративы [президента России Владимира] Путина».

По словам коллеги Хазарадзе по партии Бадри Джапаридзе, своим высказыванием «Иванишвили публично подтвердил, что является творцом антинациональной, антиевропейской и антиамериканской политики в Грузии».

Лидер партии «Ахали» Ника Гварамия расценил обращение Иванишвили как «крайне изоляционное и агрессивно-репрессивное», «сеющее ненависть и вражду». «Для Грузии этот человек очень опасен и в этом году с ним необходимо покончить [на выборах]», — заявил Гварамия.

28 апреля в Тбилиси прошла массовая акция протеста против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния». Ее участники вышли на улицы с флагами Грузии, Евросоюза и транспарантами. Несколько тысяч демонстрантов устроили марш от площади Первой Республики до парламента, здание которого обошли по кругу.

Демонстранты скандировали: «Нет российскому закону», «Да Европе», «Позор» и др. Проекция с аналогичными лозунгами была выведена на здание парламента. После того как протестующие попытались взобраться на сцену, установленную к митингу правящей партии, начались их столкновения с полицией. Силовики применили слезоточивый газ, а потом начали задерживать некоторых участников акции.

«Иноагентский» законопроект был внесен на рассмотрение грузинского парламента в апреле 2024 года со второй попытки. Его первую версию приняли в первом чтении 7 марта 2023 года. Авторами выступили депутаты, которые отмежевались от «Грузинской мечты» и образовали близкое ей по духу оппозиционное движение «Сила народа».

Критики законопроекта утверждают, что Тбилиси берет пример с Москвы, а Грузия, получившая в декабре 2023-го статус кандидата на вступление в ЕС, «дрейфует в сторону России». Обсуждение закона в парламенте привело к массовым протестным выступлениям в центре грузинской столицы.

Очередная такая акция проходит и сегодня, 30 апреля. МВД Грузии сообщило, что подразделения полиции оцепили здание парламента «в целях обеспечения безопасного перемещения депутатов и сотрудников парламента от здания парламента и во избежание искусственной эскалации событий». При этом глава парламента Шалва Папуашвили заранее предупредил, что сегодня второе чтение законопроекта об иноагентах не состоится: оно назначено на завтра.