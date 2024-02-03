Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан и его жена Бушра Биби 3 февраля были приговорены к семи годам тюремного заключения и оштрафованы на $1,8 тысячи каждый по решению суда, который признал их виновными в незаконном браке. Reuters напоминает, что это уже третий приговор в отношении Хана за последнюю неделю — и в преддверии общенациональных выборов, которые состоятся 8 февраля.

71-летний Хан также приговорен к 10 годам заключения за разглашение гостайны, а 31 января вместе с женой к 14 годам заключения — за сокрытие дорогостоящих подарков, которые они по закону обязаны были передавать в государственную сокровищницу. В августе 2023 года Хан получил три года тюрьмы по обвинению в продаже ценностей из этой сокровищницы.

Сам политик сейчас находится в гарнизонной тюрьме города Равалпинди, его супруга — в их особняке на вершине холма в соседнем Исламабаде.

Представители экс-премьера заявили о намерении подать апелляции по всем трем делам. «Несколько часов поспешных слушаний в суде без перекрестного допроса свидетелей и соблюдения правовых процедур — это насмешка над законом», — прокомментировали приговор в партии Хана «Движение за справедливость». Ее представители заявили, что при таком подходе к правосудию «выборы 8 февраля будут под большим вопросом» и станут «испытанием для высшей судебной власти Пакистана».

Дело о незаконном браке в отношении Хана и его супруги было возбуждено из-за того, что Бушра Хан после своего предыдущего развода не соблюдала «иддат» (предусмотренный исламом перерыв), прежде чем заключить новый брак. Свой брачный контракт они подписали в январе 2018 года на закрытой церемонии — за семь месяцев до того как Имран Хан стал премьер-министром.

Его партия поначалу отрицала сам факт брака, но через несколько недель признала, что Хан действительно женился. Однако соратники экс-премьера продолжают настаивать на том, что никаких нарушений не было. «Могу сказать, что я являюсь свидетелем по делу, и это абсолютно точно еще один фейковый случай», — заявил Reuters советник Хана по взаимодействию со СМИ Зульфи Бухари.

Уголовное дело по поводу брака бывшего премьера было возбуждено по заявлению предыдущего мужа Бушры Хан — Хавара Манека, за которым она пробыла замужем около 30 лет. Об этом Reuters сообщил непосредственно знакомый с материалами следствия источник.

Имран Хан часто называл Бушру духовным ориентиром: она известна своей преданностью суфизму — мистической форме ислама. Когда и как познакомились будущие супруги, неизвестно, но бывшая помощница Хана Аун Чаудри рассказывала, что при первой встрече политик был «впечатлен духовностью» Бушры.

Хан, который в 1990-х годах приобрел имидж плейбоя на фоне взлета своей карьеры профессионального крикетиста, с приходом в политику заявил, что очень интересуется суфизмом. Два его предыдущих брака — с дочерью магната Джеймса Голдсмита Джемаймой и тележурналисткой Рехам Найяр — завершились разводами.

В 2022 году Имран Хан был отстранен от власти, когда парламент вынес ему вотум недоверия. Сам он говорил, что за этим стояли высокопоставленные военные, с которыми он якобы «поссорился», находясь у власти, и организовавшие преследование власти США.

Хана арестовали в мае 2023 года возле здания Высокого суда в Исламабаде. После этого его сторонники вышли на улицы, требуя освободить политика.

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С тех пор в отношении политика были возбуждены десятки дел. Он и его партия утверждают, что подверглись репрессиям, включающим аресты сотен сторонников, членов «Движения за справедливость» и ключевых советников. Военные, которые на протяжении десятков лет оказывают непосредственное влияние на политику в Пакистане, отрицают свою причастность к смещению Хана и последующим гонениям на его партию, пишет Reuters.

Дела против экс-премьера заводило пакистанское агентство по борьбе с коррупцией NAB, которое систематически добивалось тюремных сроков для всех политиков, занимавших премьерский пост с 2008 года, включая Наваза Шарифа, чья партия считается фаворитом предстоящих выборов.