Бывшего министра Украины Юлию Тимошенко объявили в России в федеральный розыск. Это следует из базы данных российского министерства внутренних дел.

Согласно информации из базы данных ведомства, Тимошенко разыскивают в России по статье уголовного кодекса. Подробностей на сайте МВД не приводится.

В начале мая МВД объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента этой страны Петра Порошенко, командующего украинскими сухопутными войсками Александра Павлюка, а также бывшего и.о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

Информацию о том, что Порошенко и Зеленского объявили в розыск добавила в базу дежурная часть МВД по Донецкой области — ее номер был указан в качестве контактной информации.

По данным «Медиазоны»*, карточки на действующего и бывшего украинских президентов добавили в картотеку не позднее 22 февраля.

Представители МВД пояснили 6 мая, что подобные решения может принимать Следственный комитет России, а также его территориальные подразделения. В то время как МВД в таких случаях выступает в качестве «технического исполнителя».

Через несколько дней после этого информация о розыске Порошенко и Зеленского исчезла с сайта МВД.

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов