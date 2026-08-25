Экс-президент Армении, лидер альянса «Армения» («Айястан») Роберт Кочарян был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности и утром 25 августа доставлен в Антикоррупционный комитет страны. Об этом адвокаты политика сообщили порталу 24news.

Также сообщается, что обыски проходят в квартире депутата оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Левона Кочаряна — сына Роберта Кочаряна.

«В ответ сообщаем, что в рамках уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом Республики Армения по делам о преступлениях коррупционного характера, по нескольким десяткам адресов проводятся обыски и другие процессуальные действия», — подтвердили изданию в пресс-службе ведомства.

Об «атаке властей на [второго] президента Кочаряна и его семью» заявил в соцсетях руководитель его офиса Баграт Микоян.

Как писал RTVI, в июне Роберт Кочарян, собиравшийся на три дня улететь из страны по личным делам, не смог покинуть Армению — его не выпустили из ереванского международного аэропорта «Звартнотц».

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. Партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% (64 мандата из 105-ти). Также в парламент прошли партия «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна (23,28%, или 29 депутатских кресел) и блок «Армения» Роберта Кочаряна (9,93%, или 12 мест).

Оппозиция заявила, что намерена обжаловать итоги выборов в Конституционном суде, обвинив правящую партию в давлении и «задействовании административного ресурса».