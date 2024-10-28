Активы Инстасамки на медийном рынке выше, чем у группы «Ленинград», солисткой которой она стала, поэтому она может «поглотить» этот коллектив, заявила Инфо24 его бывшая солистам Алиса Вокс.

Она убеждена, что Дарья Зотеева (Инстасамка) не будет солисткой «Ленинграда» в «старомодном смысле слова», и вопрос в том, «кто кого поглотит».

«Мне кажется, тут больше идет речь о слиянии или скорее даже поглощении бренда, только тут вопрос: кто кого поглотит? С точки зрения медийного рынка актив Инстасамки, так сказать, акции Инстасамки, во много раз выше, чем у группы “Ленинград”. Это не тот случай, когда история бренда, его легендарность работает на его капитализацию. Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет», — поделились Вокс.

Ранее в телеграм-канале «Ленинграда» появилось сообщение о том, что теперь солисткой коллектива является Инстасамка. Певица подтвердила эту информацию в соцсетях и выложила отрывок из нового трека, записанного совместно с основателем группы Сергеем Шнуровым. В ее постах уточняется, что релиз новинки состоится 8 ноября.

Шнуров создал группу (группировку) «Ленинград» в 1997 году. В 2008 году коллектив объявил о прекращении совместной творческой деятельности, но в 2010 году воссоединился. Долгое время солисткой «Ленинграда» была Юлия Коган, которая изначально вошла в группу как бэк-вокалистка.

Сменившая ее Алиса Вокс запомнилась поклонникам группы как исполнительница хита «Экспонат» («Лабутены»). В 2016 году певица занялась сольной карьерой, а солистками «Ленинграда» стали Флорида Чантурия и Василиса Старшова, которая проработала в группе всего год.

В 2023 году у Инстасамки в России возникли проблемы: в некоторых регионах ее концерты запрещали из-за содержания треков, а летом счета артистки блокировались по запросу ФНС, а сама она уезжала в Дубай.