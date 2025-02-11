Бывшая ведущая ВГТРК Фарида Курбангалеева* сообщила, что Генпрокуратура России якобы направила запрос на ее экстрадицию из Чехии. Журналистка рассказала об этом в соцсети, опубликовав соответствующее письмо из чешской полиции.

В письме говорится, что дело будет рассматривать городской суд Праги, Курбангалеевой* назначили адвоката. В документе не говорится, что стало поводом для требования экстрадиции. Журналистка предположила, что речь идет об уголовных делах о фейках про российскую армию и об оправдании терроризма, возбужденных против нее летом 2024 года.

В конце июня Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал экс-ведущую, она объявлена в розыск. Согласно материалам дела, Курбангалеева* «считает правильной деятельность организаций, признанных в РФ террористическими».

СМИ писали, что по тому же делу проходит участник Легиона «Свобода России»** (формирование ВСУ) Алексей Барановский*, также объявленный в розыск. На YouTube-канале Курбангалеевой* было опубликовано интервью с ним.

Минюст России внес Курбангалееву* в реестр иноагентов. В ведомстве это объяснили тем, что экс-ведущая ВГТРК выступала против военной операции на Украине, распространяла материалы других иноагентов, а также «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» российских Вооруженных сил. Курбангалеева* также включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Фарида Курбангалеева* с 2007 года вела программу «Вести» на канале «Россия-1». После присоединения Крыма и начала военных действий в Донбассе она уволилась и уехала из страны. Журналистка живет в Чехии с 2018 года.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** запрещенная в России террористическая организация