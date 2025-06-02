Балтийский флотский военный суд заочно приговорил экс-военного Александра Терехова к пожизненному лишению свободы за поджог на корабле «Серпухов» в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Суд установил, что в 2024 году Терехов служил в армии, но не поддерживал политику российских властей по проведению специальной военной операции. По заданию украинских спецслужб в апреле того же года он поджег рубку малого ракетного корабля «Серпухов», стоявшего в военной гавани Балтийска Калининградской области.

В результате пострадал его сослуживец. О каких именно ранениях идет речь, генпрокуратура не уточнила. Ущерб, который Терехов причинил оборонному ведомству, был оценен более чем в 56 млн рублей.

После совершения поджога Терехов пересек границу России и Литвы, откуда выехал на Украину. Экс-военнослужащий был признан виновным по ст. 275 УК (государственная измена), ст. 281 УК (диверсия), ст. 338 УК (дезертирство) и ст. 332 УК (незаконное пересечение границы).

Суд встал на сторону обвинения, приговорив Терехова к пожизненному заключению. Первые десять лет он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в исправительную колонию особого режима. Также его лишили воинского звания «старшина второй статьи».

В конце мая Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в Москве, который планировался по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый был задержан. У него изъяли телефон с перепиской с куратором. По его заданию мужчина должен был забрать самодельное взрывное устройство в лесопарке на западе столицы.

Телеграм-канал Mash писал, что мужчина должен был получить от украинских кураторов СВУ и инструкции, чтобы устроить взрыв на Красной площади на 9 мая. За выполнения ему обещали деньги и помощь с выездом за границу.

Сотрудникам ФСБ и МВД удалось предотвратить теракт, 10 мая мужчину арестовали. Помимо телефона, у а него обнаружили карты с маршрутами и инструкции. Mash утверждал, что 19 мая президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил ему о предотвращении этого теракта.