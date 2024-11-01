Бывший начальник хозяйственного отдела генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов признан виновным в негласном незаконном сотрудничестве с иностранным государством. Об этом официальный телеграм-канал судебной системы Приморского края.

«Приморским краевым судом провозглашен приговор в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, в связи с незаконным осуществлением им негласного сотрудничества с представителями иностранного государства», — говорится в сообщении суда.

Шонов был приговорен к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с мужчины штраф в размере 1 млн рублей. В соответствии с приговором, после отбывания назначенного срока в отношении экс-завхоза будет действовать режим ограничения свободы на 1 год и 4 месяца.

«Кроме того, у осужденного конфискованы денежные средства в сумме более 400 000 руб. и электронное устройство, использовавшееся при совершении преступления», — сообщили в суде.

По информации ФСБ, Шонов исполнял задания представителей политического отдела американского посольства в Москве Джеффи Силлина и Дэвида Бернстайна с сентября 2022 года до своего задержания в начале 2023 года. В частности, речь идет о сборе данных, связанных с проведением специальной военной операции и протестными настроениями россиян перед президентскими выборами в России.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер 16 мая 2023 года решительно осудил арест экс-завхоза.

«Единственной ролью г-на Шонова на момент его ареста было составление сводок материалов прессы из общедоступных источников российских СМИ. Тот факт, что он подвергается преследованию в соответствии с законом о “конфиденциальном сотрудничестве”, подчеркивает вопиющее использование Российской Федерацией все более репрессивных законов против своих собственных граждан», — говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте посольств и консульств США в России.

В середине сентября Министерство иностранных дел России объявило Силлина и Бернстайна персонами нон грата за связь с Шоновым. В МИД вызвали посла США в Москве Линн Трейси, которой «был сделан жесткий демарш». В ответ Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Вашингтоне.