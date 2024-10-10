Прекращение огня на сложившейся линии фронта в зоне СВО не устраивает российское руководство, так как не предполагает полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Такое мнение в беседе с Инфо24 высказал международный и военный эксперт Александр Артамонов.

«Естественно, что Россия не согласится на заморозку конфликта. Это подрыв наших наступательных действий и нарушение Конституции Российской Федерации, которая предполагает сохранение территориальной целостности. Так что пока все наши территории, то есть Запорожская и Херсонская области, а также ДНР и ЛНР не вернутся в состав нашей страны, говорить вообще не о чем», — сказал он.

По мнению Артамонова, в случае согласия на предложенный Киевом вариант остановки боевых действий, в будущем возможно возобновление противостояния в больших масштабах с увеличением числа жертв и разрушений.

«Любой замороженный конфликт является преамбулой к началу нового конфликта еще большей интенсивности. У нас есть пример перед глазами, он наглядный и хрестоматийны — это пример Израиля и Палестины. Замороженный на несколько десятилетий конфликт вылился в страшную бойню и геноцид палестинского народа», — заявил эксперт.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход боевых действий, заявив, что до конца 2024 года «есть шанс продвинуть ситуацию в сторону мира и прочной стабильности». По его словам, обстановка в зоне конфликта «создает возможность» для того, чтобы он был завершен «не позднее 2025 года».