В случае начала войны с НАТО российской стороне «будет необходимо» нанести удары ядерным оружием по системам ПВО и ракетным складам в Польше, Финляндии, Швеции и Норвегии. Об этом заявил военный аналитик Владимир Прохватилов в разговоре с «Инфо 24».

«Все это угрожает и странам НАТО, особенно Польше, Финляндии, Швеции и Норвегии, потому что, по мнению аналитиков российского «Центра проблем стратегических ядерных сил», после начала военного конфликта с НАТО Россия нанесет удары тактическим и стратегическим ядерным оружием по местам базирования систем ПРО Aegis и местам размещения ракет. То есть это будет просто необходимо», — сказал он.

Таким образом Прохватилов прокомментировал публикации о начале работы в Польше американской базы, оснащенной системой противоракетной обороны Aegis, в 165 км от государственной границы с Россией.

«Ударные и радиолокационные комплексы США и НАТО размещаются и будут размещаться вблизи границ России. При этом мы видим постоянное расширение Североатлантического альянса к российским границам. Собственно говоря, вступление Финляндии в НАТО расширило зону соприкосновения России с НАТО в два раза и это является для нас серьезной угрозой», — отметил эксперт.

База противоракетной обороны НАТО официально открылась 13 ноября в городе Редзиково. В систему ПРО Aegis входит не менее 24 антибаллистических ракет SM-3, три системы вертикального пуска MK 41 VLS, а также радар SPY-1D(V), а также система управления огнем (FCS).

Аналогичный военный объект был размещен в районе населенного пункта Девеселу в Румынии, пишет «Интерфакс». Американская сторона ранее заявляла, что оборудование на базе ПРО не способно подорвать военно-стратегический потенциал России и назвали главной задачей базы оборону Западной Европы от иранских ракет.

Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, напомнил, что на базе будет храниться информация, содержащая военные тайны США, что даст возможность надеяться на защиту с американской стороны.

«С этого момента весь мир ясно и четко увидит, что это больше не сфера влияния России. И с нашей точки зрения — это самое важное со стратегической точки зрения», — приводят его слова местные СМИ.

О том, что система ПРО Aegis Ashore в Польше была приведена в полную операционную готовность заявил в июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В числе ключевых элементов противоракетного щита НАТО он назвал объекты в Польше и Румынии, а также эсминцы ВМС США в Испании и радар раннего оповещения в Турции. Он также подчеркнул, что Aegis Ashore носит исключительно оборонительный характер.