Некоторые российские семьи фиктивно расторгают браки, чтобы получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом в беседе с Инфо24 заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, часть семей решается пойти на развод только для получения дополнительных льгот от государства. При этом сама процедура расторжения брака носит исключительно формальный характер, и после этого супруги продолжают жить вместе, пояснил эксперт.

«Это просто достаточно распространенная и применяемая мошенническая схема, что якобы проводятся бракоразводные процессы, матери остаются одиночками и получают субсидии. Люди есть люди, жизнь есть жизнь. К сожалению, и по другим льготам это тоже фиксируется, что становятся якобы матерью одиночкой и им начинают выплачивать пособие», — отмечает Остапкович.

По его словам, сложившаяся ситуация не связана с доходами, которые, по официальной статистике, растут.

В то же время Остапкович отметил, что подобные махинации для получения льгот и субсидий применяют не только россияне, но и граждане других стран.

«Я бы не стал обращать на это особого внимания. Конечно, с этим бороться надо, но это не носит какой-то там глобальный и фундаментальный характер», — заключил эксперт.

Накануне глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть выплаты поставщикам жилищно-коммунальных услуг. По мнению депутата, такой механизм поспособствует экономии средств граждан в условиях роста тарифов на ЖКУ и инфляции, а также «не будет провоцировать разводы в семьях».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в Бурятии местные пары стали массово оформлять ложные разводы «из-за дорогой коммуналки», при этом женщины после этого продолжают жить со своими бывшими мужьями.