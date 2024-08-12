Ядерная безопасность не пострадала в результате пожара на Запорожской атомной электростанции, который возник после атаки украинских вооруженных сил. Об этом заявил NEWS.ru инженер-физик Андрей Ожаровский.

Он пояснил, что после разрушения станций электроподачи подстанций, ни один из реакторов АЭС не может вырабатывать электроэнергию.

«Все шесть реакторов на Запорожской атомной станции не вырабатывают электроэнергию. Станция просто не может работать, поскольку разрушены станции электропередачи подстанций и энергию некуда выдавать. Значит, электроэнергия не может поставляться в глубину России», — пояснил эксперт.

По словам Ожаровского, сообщения об отключении станции можно назвать «хорошими новостями», так как реакторы находятся в холодном состоянии. Тем не менее, отметил он, сохраняется риск поражения в случае возникновения опасной нештатной ситуации.

Комментируя новости о пожаре на АЭС, Ожаровский указал на тот факт, что возгорание возникло на башенной испарительной градирне, которая в настоящий момент никак не задействована.

«Тут возникает вопрос, что вообще могло гореть. Это бетонное сооружение, в моем понимании там нет деревянных или пластиковых конструкций, чтобы был такой сильный дым», — пояснил он.

Эксперт также признал, что ремонт АЭС, которую «и не собираются снова запускать», будет слишком дорогим и опасным решением в текущей ситуации, в то время как оценить нанесенный пожаром ущерб сегодня не представляется возможным.