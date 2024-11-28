Эксперт раскрыл причину масштабного наступления боевиков в Сирии

Обострение ситуации на северо-западе Сирии может рассматриваться как ответ США на российский удар баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по украинскому Днепру, предположил международный и военный эксперт Александр Артамонов в разговоре с Инфо 24.

По его словам, конфронтация между Россией и НАТО приобрела прямой характер, и применение «Орешника» по сути было обменом ударами с Альянсом, а не с ВСУ. «Поэтому не стоит удивляться, что фактически у нас завязался агрессивный диалог с их военными группировками, в том числе присутствующими на Ближнем Востоке», — сказал он.

Администрация уходящего президента США Джозефа Байдена ищет возможности для того, чтобы «нанести максимальный урон интересам России», считает Артамонов. Сирия, по его словам, является для этого подходящей площадкой, поскольку там расположены две российские военные базы, а сама страна входит в орбиту российских интересов.

Эксперт обратил внимание на то, что американские военные размещены на северо-западе Сирии, а провинция Идлиб изначально входила в зону контроля США.

«Параллельно они были связаны и с турецкими войсками, контролирующими север страны. Американцы контролируют как базу подготовки боевиков ИГИЛ*, так и производство пшеницы и нефтяные поля, находящиеся на севере Сирии», — добавил Артамонов.

Сирийские боевики приступили к широкомасштабному наступлению на правительственные вооруженные силы в западном Алеппо 27 ноября. Эта атака стала самой существенной эскалацией сирийского конфликта с 2020 года. Наблюдатели сообщили, что в ходе боевых столкновений погибли около 100 человек, 37 из которых были сирийскими военнослужащими.

Боевики назвали свои действия ответом на недавние артиллерийские обстрелы со стороны сирийских войск и назвали наступление «сдерживанием агрессии». По словам оппозиционных группировок, в ходе атаки были захвачены более 30 населенных пунктов, а также военная база 46-го полка правительственных войск. По оценке агентства Anadolu, площадь захваченной территории в западной сельской части Алеппо достигает 245 кв. км.

«В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. <…> Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами», — заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии в ходе брифинга 27 ноября.