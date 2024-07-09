Доставка еды в России должна сопровождаться санитарно-эпидемиологическим и технологическим контролем, так как это может помочь предотвратить вспышки ботулизма. Такое мнение разговоре с NEWS.RU выразил доктор медицинских наук академик РАН Геннадий Онищенко.

Он рассказал, что ботулинический токсин может вырабатываться «при любом нарушении технологии, когда не обеспечивается стерильность».

По словам Онищенко, ботулинический токсин входит в число 47 микробов, вирусов и токсинов, которые могут быть использованы для «биологического терроризма».

Несмотря на развитие сервисов доставки готовой еды, агрегаторам «все еще нужен контроль», считает академик.

«[Доставка готовой еды] должна прежде всего сопровождаться в том числе и медицинским контролем, в данном случае санитарно-эпидемиологическим, и, конечно, технологическим контролем», — сказал Онищенко.

Вспышка ботулизма в России

Вспышка ботулизма была зафиксирована в России в середине июня. Массовые случаи отравления готовой едой произошли в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. По данным телеграм-канала «112», на начало июля известно о 410 пострадавших от ботулизма по всей стране, из них 54 остаются в больницах. Два человека, отравившиеся едой из доставки, умерли.

Источником заражения Роспотребнадзор назвал салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке, основными изготовителями которого были компании «Локалкитчен» (юрлицо сервиса доставки «Кухня на районе») и «Савон-К». Процесс приготовления фасоли был организован с нарушением требований — это привело к накоплению ботулотоксина в готовой продукции, пояснили в ведомстве.

После случаев заражения ботулизмом в результате проверок было изъято более 250 тонн сырья и пищевой продукции. Суд по требованию Роспотребнадзора приостановил работу «Кухни на районе» на 90 суток. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК).

По факту массового заражения ботулизмом обвинения предъявлены гендиректору «Кухни на районе» Антону Лозину, руководителю компании «Савон-К» Владимиру Шину, главе отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и повару «Савон-К» Кариму Норматову. Последнего заключили под стражу, остальных фигурантов отправили под домашний арест.