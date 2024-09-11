Банк России может поднять ключевую ставку в сентябре на один-два процента, что соответствует концепции, принятой ЦБ в борьбе с инфляцией. Такое мнение высказал в разговоре с «Инфо 24» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Инфляция пока не опускается, поэтому, по идее, они должны следовать принятому направлению, то есть хотя бы на один, а то и на два процента поднять ставку», — считает эксперт.

В то же время он допустил, что ЦБ сохранит в сентябре нынешнюю ставку на фоне давления со стороны бизнеса и Минфина.

«У них будет следующее заседание где-то в середине октября, и вот когда они будут иметь уже опорные реперные точки, они могут повысить ставку на те же один-два процента», — предположил Остапкович.

По его мнению, ожидать снижения ключевой ставки в ближайшие годы не стоит. В конце июля ЦБ впервые с декабря 2023 года повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после этого заявила о неизбежности периода высоких ставок.

Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 13 сентября. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, повышение ставки на этом заседании «не предопределено» и будет зависеть от поступающих данных. Эксперты не исключают повышения ставки до 20-22%.