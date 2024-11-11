Российские военные окружили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово в Донецкой области, а также изолируют украинских солдат в Курской области, заявил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По словам эксперта, это указывает на «скорый провал» украинских войск на этих направлениях.

«Наши военные взяли в котел группировку ВСУ в Курахово, они опоздали с отходом. Так что ситуация для ВСУ достаточно угрожающая, о чем говорят и западные разведки. Правда, их заявления стоит расценивать как один из штрихов в пользу увеличения военной помощи», — пояснил Матвийчук.

В Курской области, по утверждению эксперта, украинские военные «утрачивает возможности к отступлению».

«Кроме того, мы уже выходим к Покровскому — это логистический и экономический центр, потеря которого будет крайне болезненной для ВСУ», — заявил полковник и добавил, что ситуация «развивается по плану».

Накануне главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации на фронте, которая «имеет тенденцию к обострению». Он отмечал, что российская армия, используя свое численное преимущество, «продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на покровском и кураховском направлениях».