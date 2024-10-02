Ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана может спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил «Инфо24» военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Он назвал атаку 1 октября поворотным пунктом. По мнению эксперта, Иран и США не хотят вступать в военные действия, но «могут оказаться заложниками ситуации», а Израиль «постоянно разогревает атмосферу для того, чтобы перевести этот конфликт в широкомасштабный».

Кошкин предположил, что Израиль начнет готовиться к нанесению ответного удара после празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана, в 2024 году отмечается со 2 по 4 октября).

«В этой операции будут задействованы истребители, которые ударят по энергетической инфраструктуре, а также и по иранским центрам ядерных исследований», — заявил эксперт.

Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю 200 ракет, большинство из них были отражены средствами ПВО.Тегеран назвал атаку ответом на убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и политического лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку «большой ошибкой» и пообещал, что Иран за нее «заплатит». Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в свою очередь пригрозил более масштабными атаками, если Израиль ответит на нападение.