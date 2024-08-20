Почерковедческая экспертиза по уголовному делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, установила, что подпись в документах ему не принадлежит. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

«Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться», — сказал юрист.

По словам Буйновского, экспертиза опровергает виновность генерала.

«Таким образом, доказательства вины Ивана Ивановича, о которых идет речь в данном уголовном деле, строятся следствием не на прямых, но на косвенных доказательствах», — пояснил адвокат.

В материале дела, с которыми ознакомилось агентство, говорится, что следствие обратилось в военный суд с просьбой по 21 августа ограничить время ознакомления с материалами дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора, а также его адвоката.

С делом ознакомились почти все участники будущего судебного процесса. Его материалы для рассмотрения по существу будут переданы прокуратурой в военный суд в случае утверждения обвинительного заключения. По словам Буйновского, ходатайство СК об ограничении в сроках ознакомления рассмотрят в 235-м гарнизонном военном суде 20 августа в 14:00 мск.

«Иван Попов хоть и ознакомился с материалами, но просил следствие дать ему возможность проанализировать информацию с участием своего адвоката», — пояснил юрист.

Генерал Попова был арестован в середине мая, ему вменяется особо крупное мошенничество и служебный подлог. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей.

Конструкции были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи и предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений, говорила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Вину Попов не признает. Защита говорила о его желании вернуться в зону боевых действий на Украине.

От командования 58-й армией Попов был отстранен в июле 2023 года. Сам он связывал такое решение с тем, что он, по его словам, не смалодушничал и прямо заявил более высокому командованию о проблемах в армии.

15 июля Попова отправили под домашний арест, который он отбывает в своей квартире в Москве. Генерелу запрещены перемещения без разрешения следователя, использование средств связи, а также общение с участниками уголовного дела.