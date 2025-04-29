Украинские войска вряд ли предпримут еще одну попытку вторжения в Курскую область, поскольку на этом направлении они понесли большие потери и окончательный разгром. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он считает, что подобные действия более вероятны в Белгородской и Брянской областях.

Матвийчук подчеркнул, что цель подобных операций для украинской армии заключается не только в проведении военных действий, но и в установлении контроля над российскими территориями. По его мнению, посредством оккупации Украина стремится оказать давление на Россию в ходе будущих переговоров.

«Тут речь о политическом давлении. «Мы оккупировали ваши территории, отдавайте наши». Так что попытки проникнуть на территории России и закрепиться там будут продолжаться. Чтобы этого не допустить, наши военные проведут специальную операцию по созданию буферной зоны в Сумской и Черниговской областях», — пояснил Матвийчук.

С его мнением согласен другой военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, в настоящее время у украинской армии нет достаточного количества средств для повторного вторжения в Курскую область. Однако, вероятно, украинские военные продолжат организовывать провокации в приграничной зоне Курской области, стремясь поддерживать напряженную обстановку на российско-украинской границе.

«ВСУ стараются нанести максимальный ущерб гражданским объектам и инфраструктуре из-за своего поражения в Курской области. Кроме того, они пытаются помешать подразделениям ВС РФ выполнять задачу по созданию зоны безопасности, которая позволит защитить наши приграничные регионы, включая Курскую область», — сказал Дандыкин в разговоре с Инфо24.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных, вторгшихся в приграничный регион в августе 2024 года.

В Минобороны заявили, что в перешедших под российский контроль населенных пунктах ведутся «мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории». По данным ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 76,5 тыс. военных.