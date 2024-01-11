Эквадор планирует передать США старую российскую и украинскую технику и взамен получить от американских властей новое оборудование на общую сумму в $200 млн, сообщил президент страны Даниэль Нобоа в интервью местной радиостанции Canela. По его словам, сделка произойдет до конца января 2024 года.

Нобоа предположил, что Вашингтон может отправить полученную от Эквадора технику на Украину. О каком именно оборудовании идет речь, не уточняется.

Президент Эквадора утверждает, что обмен техники — только часть помощи, которую США окажут стране. По словам Нобоа, накануне он провел встречу с американским послом в республике Майклом Фитцпатриком, который сказал, что «через два-три дня США представят Эквадору отдельный пакет помощи».

По данным агентства Prensa Latina, заместитель госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что что он остается в контакте с командой Нобоа для координации действий по поддержке, которую США готовы оказать правительству Эквадора. Кроме того, Prensa Latina утверждает, что поддержку Эквадору также выразили Аргентина и Китай.

Помощь США понадобилась Эквадору из-за беспорядков, которые вспыхнули в нескольких регионах страны. Ситуация обострилась 7 января — после побега из тюрьмы лидера преступной банды «Лос-Чонерос» по прозвищу Фито, которого приговорили к 34 годам лишения свободы. После этого в нескольких эквадорских тюрьмах произошли бунты, в стране ввели режим ЧС и комендантский час.

9 января в самом населенном пункте Эквадора Гуаякиле вооруженные люди ворвались в здание телеканала TC Televisión и в прямом эфире взяли в заложники журналистов. Позднее полиция освободила заложников, а нескольких нападавших удалось задержать.

В этот же день Нобоа объявил о введении в стране режима внутреннего вооруженного конфликта, а 22 местные преступные группировки были приравнены к террористическим организациям. Для поддержания порядка президент принял решение мобилизовать армию. Глава Объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела объяснил, что «каждая террористическая группировка, упомянутая в указе, является военной целью».

Помимо этого, 9 января из тюрьмы «Чимборасо» бежал глава второй крупнейшей банды в Эквадоре «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пик. По данным издания Primicias, вместе с ним бежал еще 31 человек.