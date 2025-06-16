В «Ельцин-центре» отменили лекцию политического философа Николая Нахшунова, которая должна была состояться 17 июня. Незадолго до этого телеграм-канал «УралLive» посвятил лектору пост, в котором назвал его «ЛГБТ*-пропагандистом» и заявил, что он «известен своей работой» с фондом «Сфера»**.

Лекция, которая должна была состояться в «Ельцин-центре» 17 июня, называлась «Анти-Эдип расправил плечи: Жиль Делез и психоанализ». Нахшунов писал на своей странице в инстаграме***, что не готовился «так долго и интенсивно» ни к какому другому мероприятию.

«Будем говорить про этику клиники, ретерриториализацию желания, молекулярную сексуальность и дорогого Поля Б. Пресьядо. Приходите, если вы в Екатеринбурге, и зовите знакомых», — приглашал на встречу лектор.

Однако 16 июня «Ельцин-центр» отменил лекцию без объяснения причин. Издание 66.ru пишет, что пресс-служба площадки отказалась от комментариев.

«Уважаемые посетители Ельцин Центра! Лекция „Анти-Эдип расправил плечи: Жиль Делез и психоанализ“ отменена. Приносим свои извинения», — говорится на сайте «Ельцин-центра».

По утверждению «УралLive», мероприятие отменили после поста телеграм-канала. В публикации отмечалось, что 27 июня Нахшунов выступит на онлайн-фестивале GenQ Pride Fest, который проводит фонд «Сфера»**, занимающийся поддержкой ЛГБТ*.

Также «УралLive» заявляет, что философ стал автором «коллективного сборника, выпущенного иноагентами и напичканного ЛГБТ*-пропагандой», а в своих текстах он якобы «дает методичку по „подпольным способам объединения“ ЛГБТ*-активистов через организацию кружков и клубных встреч».

«Ельцин Центр» ранее неоднократно требовали закрыть российские политики, активисты различных патриотических организаций и артисты. В мае 2023 года закрыть учреждение предлагал председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Летом 2022 года с таким предложением выступал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а актриса Мария Шукшина призывала внести центр в список иностранных агентов.

С начала 2025 года «Ельцин-центр» неоднократно отменял мероприятия. В частности, в апреле был отменен показ спектакля «Я убил царя» московского театра «Пространство „Внутри“», запланированный на 5 июня.

Незадолго до этого на его анонс обратил внимание телеграм-канал «УралLive». Его авторы написали, что в постановке — «весьма спорное освещение расстрела царской семьи», а режиссер Владимир Мирзоев не поддерживает проведение военной операции на Украине. Кроме того, в спектакле якобы давалась фейковая цитата инженера Ипатьева о Николае II. Позднее сообщение репостнули в официальном телеграм-канале «Русской общины Екатеринбург».

* решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны

** внесен(а) Минюстом России в реестр иностранных агентов

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