В России запрещена пропаганда нетрадиционных отношений, а не они сами. Об этом заявил президент Владимир Путин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Российский лидер пояснил, что речь шла о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. однако о запрете их самих вопрос ни разу не поднимался. Путин заверил, что российские власти всегда исходили из принципа равенства всех людей. Он отметил , что идею о запрете пропаганды нетрадиционных отношений он поддержал «не из чувства какого-то внутреннего протеста», «желания с кем-то поспорить» или «показать какую-то фронду [западному] мейнстриму».

«Я просто исходил из того, что, если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет», — убежден российский глава.

Кроме того, по его словам, нельзя «агрессивно влиять» на сознание молодого человека, сознание которого еще не сформировалось. В то время как взрослый человек «имеет право жить так, как считает нужным», подчеркнул Путин.

Российский глава добавил, что народы России при всем разнообразии религий и этнических различий имеют общее морально-нравственное начало.

«В основе этих морально-нравственных начал наши традиционные ценности. Их утрата очень опасна с точки зрения сохранения идентичности и государственности», — подчеркнул он.

В декабре 2022 года Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений», педофилии, распространения информации об ЛГБТ* и смены пола среди россиян всех возрастов. Запрет распространяется на интернет, СМИ, книги, аудио- и видеопродукцию, рекламу и продажи товаров. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Иск с таким требованием подавал Минюст, указав, что в деятельности ЛГБТ*-движения «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». В марте 2024 года Росфинмониторинг внес «международное общественное движение ЛГБТ»* и его структурные подразделения в реестр экстремистских и террористических организаций.

* решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны