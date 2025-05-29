Президент России Владимир Путин принял в Кремле Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в 2022 году в результате покушения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Акиэ Абэ отметила, что, приехав в Москву, у нее возникли «очень сильные ностальгические чувства», связанные с поездками экс-премьера в Россию, в которых она неоднократно сопровождала его.

«Вы встречались с господином Абэ, с моим супругом много раз: если посчитать, то получится 27 раз. И уже само это свидетельствует о том, какой вклад он пытался внести в двусторонние отношения», — сказала она.

По словам вдовы японского экс-премьера, Абэ хотел встретиться с российским президентом после начала «сложной ситуации, связанной с Украиной».

«Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что он не смог больше с вами встретиться: его жизнь оборвалась. Он всегда в качестве завещания говорил о том, что нужно продолжать этот процесс, который он стремился расширять», — сказала Акиэ Абэ.

Она подчеркнула, что Россия для Японии — «очень важный сосед». «И для меня было бы счастьем, если бы между нашими странами даже в этот сложный период развивались бы культурные обмены и человеческие контакты», — добавила вдова японского экс-премьера.

Путин в свою очередь заявил, что Синдзо Абэ «очень много сделал для развития российско-японских отношений» и стремился к их полному восстановлению.

«У меня с ним сложились очень добрые личные отношения. Помню и свои поездки — по его приглашению — в Японию. <…> Он продолжал в известной степени традицию своей семьи, потому что его отец придерживался такой же позиции, будучи министром иностранных дел Японии, по-моему, в 80-е годы», — отметил президент.

Акиэ Абэ еле сдерживала слезы, когда Путин вспоминал ее покойного супруга.

По словам президента, жизнь Абэ «трагически оборвалась в результате террористического акта», а гибель политика «потрясла всех, кто его знал». «Но память о нем и о его деятельности, о его работе у нас в России бережно хранится», — заверил он.

Россия и Япония при Абэ «серьезно продвинулись» на пути заключения мирного договора, но сейчас «ситуация другая», добавил Путин.

После встречи с российским президентом Акиэ Абэ отправилась в Большой театр, сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев. По его словам, Путин предоставил вдове японского премьера свой Aurus.

Покушение на Синдзо Абэ произошло 8 июля 2022 года. В тот день политик выступал с речью в японском городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ из самодельного дробовика. Политика на вертолете доставили в больницу, где врачи на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось. Через несколько часов после покушения Абэ скончался. Тело политика кремировали.

Глава МИД России Сергей Лавров в 2020 году отмечал, что отношения между Путиным и Абэ «были по-настоящему дружескими, взаимоуважительными и основывались на личной симпатии».