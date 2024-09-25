США и другие страны-члены НАТО на самом деле не хотели бы, чтобы Украина вступала в Североатлантический альянс. Об этом в интервью NBC News рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«США и другие страны западного альянса «не хотят, чтобы Украина была государством-членом [НАТО]», — приводит телеканал заявление Эрдогана.

В то же время турецкий лидер отметил, что страны блока обсуждают вопрос о том, стоит ли принимать Украину в НАТО.

По словам Эрдогана, в альянсе учитывается мнение и позиция всех государств-членов, а уже после принимается «соответствующее окончательное решение».

Президент Турции подчеркнул, что украинский вопрос не следует принимать в спешке.

«Мы будем следить за развитием событий, обсуждениями и соответственно примем окончательное решение. Это не те вопросы, которые следует решать в спешке и сгоряча», — добавил Эрдоган.

По информации издания, «план победы» украинского президента Владимира Зеленского, который он должен представить в ближайшие дни своему американскому коллеге Джо Байдену, включает и пункт о гарантиях безопасности при условии вступления Украины в НАТО.

Сам Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что вечером 24 сентября встретился на полях Генассамблеи ООН с Эрдоганом. Украинский лидер отметил, что успел обсудить с турецким коллегой реализацию международных обязательств по своей «формуле мира».

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем телеграм-канале написал, что «НАТО — главная гарантия безопасности для Украины», а «членство Украины в НАТО — это также гарантия безопасности для Европы».

По словам Зеленского, речь в плане также идет о «стратегическом месте Украины в инфраструктуре безопасности мира», «принуждении» России к окончанию боевых действий дипломатическим путем и экономических шагах. В интервью CNN украинский президент уточнил, что в плане есть и пятый пункт, который понадобится Киеву после завершения военных действий, но деталей не привел. Зеленский 18 сентября объявил, что «план победы» полностью готов, и теперь нужна «решимость реализовать» его. Украинский лидер отметил, что «нет и не может быть никакой альтернативы миру», а также отверг возможность заморозки конфликта и прочие варианты, которые выведут боевые действия на другой этап.

Зеленский пообещал презентовать свой план президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис во время пребывания в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.