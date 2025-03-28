Евросоюз начал работать над 17-м пакетом антироссийских санкций, пока этот процесс на очень ранней стадии, сообщил EUObserver европейский дипломат.

«Министерство иностранных дел и комиссия ЕС работают над этим… предложения, вероятно, будут представлены в начале лета», — уточнил один из источников издания.

Другой дипломат отметил, что составление нового пакета санкции может занять больше времени. Сейчас этот шаг ЕС выглядит скорее спекулятивным, пояснил он.

Собеседник EUObserver призвал наблюдать за процессом мирного урегулирования на Украине.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер 13 марта подтвердила, что европейские страны обсуждают продление ограничений для России, смягчать их никто не намерен.

Госсекретарь США Марко Рубио также говорил, что шагов по снятию ограничительных мер с России не предпринимается. Однако этот вопрос может стать предметом обсуждения на будущих переговорах о мире на Украине. В них, по мнению. Рубио, должны участвовать страны Евросоюза.

24 февраля Евросоюз расширил санкции против российских бизнесменов, топ-менеджеров и политиков. В санкционный список попали 48 физических лиц, среди которых актер и юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, сенатор и шахматист Сергей Карякин, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.

ЕС также запретил поставки «контроллеров для видеоигр, игровых контроллеров, контроллеров летных симуляторов, геймпадов, джойстиков», така как эти устройства, по мнению европейских чиновников, якобы используются российской армией для управления беспилотниками в боевых действиях на Украине.