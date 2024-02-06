Евросоюз планирует сделать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и военную промышленность частью своих собственных военных возможностей. Об этом сказала на сессии Европарламента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, трансляция шла в соцсети Х.

«Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», — пояснила она.

По словам главы ЕК, Украина является будущим членом Евросоюза и она должна стать ближе в области обороны для ЕС.

Вооруженные силы Украины по оценке портала Global Firepower (GFP) выбыли из топ-15 сильнейших армий мира. В новом рейтинге украинская армия заняла заняли 18-е место, уступив в том числе Израилю (17-е место), но опередив Германию и Испанию (19-е и 20-е места соответственно).

2 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал колонку для CNN, в которой обозначил главные задачи для украинских военнослужащих на 2024 год. Среди них на первое место он поставил обеспечение «высокотехнологичными активами» украинских военных. Следующим направлением главком назвал «новую философию обучения» и ведения боев, которая предполагает ограничение в ресурсах и дешевизну оружия.

Третья задача заключается в освоении новых боевых возможности «как можно скорее». По словам Залужного, у украинской армии «есть возможности уничтожить врага и обеспечить существование государственности».