Евросоюз исключает из санкционных списков министра спорта России Михаила Дегтярева, основного владельца группы компаний — производителей минеральных удобрений «Акрон» Вячеслава Кантора, экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского и сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову, пишут AFP, Euronews и Reuters.

По данным Reuters, такое решение было принято не по просьбе Венгрии, а из-за «недостаточных оснований» для продления ограничений. Также из списка исключили имена трех умерших россиян.

Агентство отмечает, что изначально Венгрия настаивала на снятии ограничений с девяти человек, включая основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Однако после «интенсивных обсуждений» послам ЕС удалось договориться об исключении из списка троих человек, за которых просил Будапешт.

«Наша решимость поддерживать Украину непоколебима»,— написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X после согласования продления.

Накануне Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника писала, что власти Венгрии пригрозили заблокировать продление санкций, введенных Евросоюзом в отношении около 2 тысяч россиян, если ограничительные меры не снимут с Фридмана.

Персональные европейские санкции против Фридмана ввели в феврале 2022 года по двум основаниям: поддержка действий Москвы против Киева и финансовая помощь политике России. В рамках ограничений все счета Фридмана в европейских банках заморозили, он лишился права въезжать в ЕС и получать оттуда любые активы.

Всего ограничения продлены в отношении более 2,4 тыс. человек. Эти санкции продлеваются дважды в год — в марте и сентябре — по решению Совета ЕС. Прошлый срок действия санкций истекал 15 марта. Власти России считают санкции незаконными.

В июле 2024 года Европейский суд в Люксембурге удовлетворил иск бывшего главы «Еврохима» Владимира Рашевского и принял решение об исключении российского бизнесмена из санкционного списка Евросоюза. Суд пришел к выводу, что нахождение Рашевского в санкционном списке необоснованно, поскольку он оставил пост директора российской компании еще в марте 2022 года, сразу после того, как против него ввели ограничения.

Алишер Усманов, которого в Евросоюзе считают одним из наиболее приближенных к Владимиру Путину олигархов, в числе первых попал под санкции, введенные после начала боевых действий на Украине. Сестру миллиардера Исмаилову включили в список на том основании, что она значилась владельцем некоторых его активов, включая яхту «Дилбар» стоимостью €600 млн.

Вячеслав Кантор попал под санкции Евросоюза, Великобритании, Швейцарии и Украины в марте 2022 года. При этом на Grupa Azoty санкции наложены не были. Летом 2022 года Кантор передал 45,1% акций «Акрона» троим топ-менеджерам, формально перестав быть обладателем контрольного пакета. В 2021 году он владел более 94% акций компании.