Евросоюз ввел санкции против губернатора Приморского края Олега Кожемяко, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Причиной стало участие главы региона в организации визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2023 года.

Во время этого визита Кожемяко подарил северокорейскому лидеру штурмовой бронежилет и шесть беспилотников российского производства. Евросоюз расценил такой жест как нарушение резолюции Совета безопасности ООН. В документе утверждается, что переданное Россией оборудование может быть использовано вооруженными силами КНДР или подвергаться пересборке.

«[Это] представляет собой косвенную передачу технологий КНДР. Таким образом [Кожемяко] оказывает помощь в обходе санкций ООН», — указано в пояснении к резолюции.

Олег Кожемяко, комментируя введенные против него санкции ЕС, заявил, что дружеские связи Приморья с КНДР сохранятся.

Во время визита Ким Чен Ына в Приморье в сентябре 2023 года губернатор показал северокорейскому лидеру местные разработки, которые направляют в зону боевых действий на Украине. Тогда в правительстве региона отметили, что система управления дронов-камикадзе и сами беспилотники, переданные Ким Чен Ыну, также были произведены приморскими компаниями.

Против Кожемяко уже вводили санкции. Так, в феврале 2023 года он попал под ограничения Госдепа США. Помимо него, в санкционный список были включены главы еще 48 российских регионов.

В пятницу 31 мая Евросоюз расширил санкции против КНДР. Под ограничения попали шесть физических лиц и три организации.

«Сегодня совет ввел санкции в отношении еще шести физических и трех юридических лиц в связи с деятельностью КНДР по обходу санкций, <…> а также в связи с военной поддержкой, оказанной КНДР России», — говорится в документе.

Активы этих лиц буду заморожены. Помимо этого, физлица не смогут въехать на территорию Евросоюза.