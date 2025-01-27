Совет Евросоюза (представляет правительства стран ЕС) сообщил о внесении в санкционные списки трех россиян: Николая Корчагина, Виталия Шевченко и Юрия Денисова. Брюссель назвал их сотрудниками ГРУ и обвинил в причастности к кибератакам на Эстонию.

Как сообщается в журнале Совета Евросоюза, в 2020 году учреждения (какие именно, не уточняется) в Эстонии, где хранились секретные данные, подверглись мощным хакерским атакам.

По версии ЕС, к киберпреступлениям причастны три россиянина, чья деятельность «представляет собой угрозу» для Евросоюза в целом или для отдельных государств, входящих в состав объединения.

27-летний Корчагин, как утверждается в документе, является офицером главного управления Генштаба России, и якобы причастен к кибератакам на Эстонию, в ходе которых были получены секретные данные, которые «союзников и партнеров Эстонии».

В аналогичных преступлениях представители ЕС обвинили 27-летнего Шевченко и 44-летнего Денисова. По версии европейской стороны, оба попавших в список россиянина также являются офицерами российского ГУР и несут «ответственность за кибератаки со значительным эффектом, которые представляют собой большую угрозу» для входящих в Евросоюз стран.

В конце августа 2023 года в результате хакерской атаки в Западно-Поморском воеводстве Польши произошла экстренная остановка более 20 поездов. Во время сбоя через системы оповещения транслировался российский гимн, а также фрагменты выступления президента России Владимира Путина. Расследованием занялось Агентство внутренней безопасности страны.

В отчете Европейского агентства по кибербезопасности, опубликованном в марте 2023 года, утверждается, что число кибератак на железнодорожный транспорт стран ЕС увеличилось после начала военной операции на Украине.

Согласно отчету, «пророссийские» хакерские группировки якобы причастны к крупным кибератакам на железнодорожные компании в Латвии, Литве, Румынии и Эстонии.