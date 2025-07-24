Переговоры Москвы и Киева движутся в конструктивном направлении. Об этом 24 июля сообщил новостной канал TRT Haber со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана.

По завершении вчерашней встречи в Стамбуле министр иностранных дел опубликовал пост в социальной сети X (бывший Twitter). Он написал, что третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной оказался достаточно результативным.

Фидан поблагодарил стороны за доверие, оказанное президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и Турции в целом.

«В ходе переговоров было принято решение о дополнительных шагах по обмену военнопленными и телами солдат, а также взаимной репатриации мирных жителей и детей. Достигнута договоренность об обмене еще одной группой военнопленных численностью не менее 1200 человек с каждой стороны. Делегации также обсудили возможные шаги по интенсификации технических переговоров по прекращению огня и сближению позиций», — прокомментировал итоги встречи глава МИД республики.

Фидан подчеркнул, что стороны приняли решение проработать идею создания рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, добавив: «В целом мы рады видеть, что переговоры продвигаются в более конструктивном и ориентированном на результат направлении».

Министр также отметил, что интерес и поддержка международного сообщества к переговорам в Стамбуле являются «отражением стремления к миру на глобальном уровне». Фидан заявил: «Еще один кирпичик был добавлен в конструкцию общей воли сторон к решению. Наша страна, которая стремится к урегулированию проблемы с первого дня войны, продолжит работать над установлением прочного мира между Россией и Украиной».

Между тем представитель российской стороны на переговорах Владимир Мединский высказался о состоявшейся встрече скептически. Он назвал позиции сторон «далекими». Эксперты. опрошенные агентством Reuters, подчеркнули, что признаков прогресса третий раунд переговоров не показал.

Издание также отметило, что встреча в Стамбуле является пока самой короткой — она продлилась всего 40 минут. Дольше длилась частная встреча между главой украинской делегации Рустемом Умеровым и помощником президента России Владимиром Мединским.

Кристина Гусева