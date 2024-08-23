В городе Пролетарске Ростовской области, где после атаки БПЛА уже почти неделю горит нефтебаза, возник новый крупный пожар. Как сообщают МЧС и местное издание 161.ru, на этот раз загорелась сухая растительность, огонь перекинулся на жилые строения.

По данным МЧС, пожар произошел из-за возгорания камыша, пожарные тушат три дома: два жилых и один строящийся. На месте работают 37 специалистов и 23 единицы техники.

Как пишет 161.ru, пожар начался около 19:00 (совпадает с мск), жители города выбежали из домов на сильный жар и крики. Огонь вплотную подобрался к железнодорожным путям.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что новое возгорание «не связано с тем, которое ликвидируют в Пролетарском районе». По его словам, очаги находятся на расстоянии 5 км друг от друга.

«Из-за горения камыша и сильного ветра загорелось несколько жилых строений. По предварительным данным, огонь распространился на три домовладения», — отметил глава региона.

Он добавил, что в Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Такой порядок будет действовать до особого распоряжения.

С 18 августа в Пролетарске горит нефтебаза, которую атаковали украинские беспилотники. Дизельное топливо на промышленных складах загорелось из-за падения обломков БПЛА, сбитого силами ПВО, сообщал губернатор Ростовской области.

Из-за сложности пожара власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным на 22 августа, при тушении пожара на нефтебазе пострадали 49 сотрудников МЧС, 15 из них госпитализированы. 23 августа телеграм-каналы сообщили о новой атаке украинских беспилотников на нефтебазу, которую тушат уже шестой день.