Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родными и коллегам военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, погибшей в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Еще одна потеря у журналистов: Первый канал, Анна Прокофьева <…> Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу Первого канала», — сказал Песков.

По его словам, машина подорвалась на мине, «оставленной боевиками киевского режима».

Утром 26 марта пресс-служба Первого канала сообщила о гибели военного корреспондента Анны Прокофьевой в Белгородской области. Ей было 35 лет. Представители телеканала добавили, что ранения также получил оператор Дмитрий Волков.

Первым гибели о Прокофьевой написал в телеграм канале военный корреспондент Владимир Романов. По его словам, она погибла рядом с населенным пунктом Демидовка Краснояружского района.

Комментируя сообщения о гибели Прокофьевой, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев «прицельно уничтожает и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с «Лентой.ру», что атаки украинских войск на российских журналистов не останутся без ответа.

«Все, кто совершает эти террористические акты, целенаправленные против журналистов, понесут заслуженную кару. Известно, кто это организует, кто за этим стоит. Я уверен, что мы добьемся того, что мировая общественность прореагирует на это», — сказал депутат.

24 марта в результате обстрела ВСУ в поселке Михайловка в ЛНР погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и еще три человека. Директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин заявил, что украинские военные «продолжают целенаправленно бить по журналистам, которые делают свою работу и выполняют свой долг».

Военкор, политолог, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов в разговоре с Инфо24 отметил, что российские журналисты, работающие в зоне проведения военной операции, подвергаются максимально высокому риску при выполнении своего профессионального долга.

«Боевые действия за эти три года кардинально изменились. Зона контроля и опасности существенно выросла из-за применения дронов, современных артиллерийских систем и ракет. Плюс постоянное дистанционное минирование. Все вот это делает поездки на прифронтовую территорию и линию боевых действий максимально опасными», — пояснил он.

Живов добавил, что прифронтовые территории представляют не меньшую опасность, чем передовая, поэтому любой визит на фронт может стать для военного корреспондента последним.