Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) призвало операторов Boeing проверить конструкцию еще одной модели самолетов компании — 737—900ER. Устройство их люков подобно модели лайнера 737-9 MAX, у которого во время полета в начале января отвалилась часть фюзеляжа, что привело к экстренной посадке самолета.

Согласно сообщению регулятора, операторам самолетов Boeing 737-900ER стоит провести дополнительную проверку лайнеров, поскольку в них используются аналогичные конструкции дверных креплений, как у Boeing 737 MAX 9. При этом, модели 737-900ER считаются уже не новыми, и о проблемах с ними «не сообщалось».

«В качестве дополнительного уровня безопасности Федеральное управление гражданской авиации рекомендует операторам самолетов Boeing 737-900ER визуально проверять дверные заглушки среднего выхода, чтобы убедиться, что дверь надежно закреплена», — говорится в сообщении FAA.

Инцидент с оторванной дверью

С 5 на 6 января пассажирский самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines выполнял рейс из Портленда в Онтарио. Спустя некоторое время после взлета, когда самолет уже набрал высоту около 5 км, отошла заглушка люка аварийного выхода, и дверь оторвалась. Произошла разгерметизация салона. Самолету потребовалась экстренная посадка в аэропорту вылета.

На борту находился 171 пассажир, части из них потребовалась медицинская помощь после посадки. При этом, все пассажиры и члены экипажа остались живы, в частности благодаря тому, что никто не успел после набора высоты отстегнуть ремень безопасности, а места возле вырванного люка оставались свободными. CNN со ссылкой на Alaska Airlines передавало, что на эти места изначально не было куплено билетов.

На кадрах, распространенных в Интернете, было видно, что в фюзеляже образовалась дыра размером с холодильник. Из-за разгерметизации в салоне подголовники и подушки сидений срывало, а вещи пассажиров разлетались по самолету.

После происшествия FAA распорядилось временно приостановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX и их эксплуатацию. Решение затронуло 171 самолет.

В заявлении регулятора говорится, что сроки возвращения этих самолетов в эксплуатацию будут определяться безопасностью пассажиров, а не скоростью. Пока шла речь о проверке 40 моделей лайнеров.

Также авиакомпания Alaska Airlines временно отказалась от эксплуатации всех 65 своих самолетов Boeing моделей MAX. Согласно сообщениям оператора, лайнеры будут возвращены в эксплуатацию только после завершения полного технического обслуживания и проверок безопасности.

Сама компания Boeing объявила о проведении дополнительных проверок лайнеров 737 MAX 9, находящихся в распоряжении пяти авиакомпаний, а также на собственных заводах и заводах Spirit AeroSystems — одного из ключевых поставщиков и производителей авиационных конструкций.

Предупреждения о неисправности

В декабре 2023 года Федеральное управление авиации США сообщало о неисправности в самолетах Boeing. В самой компании поделились, что призывают операторов новых узкофюзеляжных самолетов проверять рулевые тяги, поскольку в них может быть плохо закреплен болт.

«Компания Boeing рекомендовала провести проверки после того, как международный оператор обнаружил болт с отсутствующей гайкой во время планового технического обслуживания механизма в тяге управления рулем направления», — говорилось в сообщении FAA.

По данным AFP, на фоне этих новостей акции Boeing упали на 1,2%.