Американская корпорация Boeing призвала авиакомпании проверить самолеты 737 MAX из-за того, что в их системе управления рулем может быть ослаблен болт. Об этом передает Федеральное управление авиации США (FAA).

Уже зафиксировано два случая неисправности, передает ведомство. «Компания Boeing рекомендовала провести проверки после того, как международный оператор обнаружил болт с отсутствующей гайкой во время планового технического обслуживания механизма в тяге управления рулем направления», — говорится в сообщении FAA.

Во втором случае авиакомпания сама выявила неправильно затянутую гайку у самолета, который еще не был передан для использования.

В ведомстве отметили, что будут тщательно следить за проверками лайнеров Boeing, а также дополнительные меры в случае дальнейшего обнаружения незакрепленного или отсутствующего оборудования.

По данным AFP, на фоне этих новостей акции Boeing упали на 1,2%.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили в 2019 году после двух авиакатастроф с участием этих лайнеров, в которых погибло более 300 человек. Во время расследования были найдены ошибки при создании самолета.

В Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA) пояснили, что для возобновления полетов на 737 MAX необходимо обновить программное обеспечение, доработать электрические системы, обновить инструкции и провести дополнительное обучение экипажей.

В конце 2020 года разрешили снова использовать самолеты этой модели авиационные власти США и Бразилии.

В июле 2022 года РБК и «Известия» со ссылкой на Центр аэронавигационной информации сообщили, что Россия разрешила авиаперевозчикам использовать Boeing 737 MAX, кроме тех самолетов, которые принадлежат «недружественным странам». «Известия» писали, что первым рейсом после снятия запрета стал полет из Минска в Тбилиси авиакомпании Belavia. В свою очередь, РБК сообщали, что разрешение самолетам Boeing 737 MAX летать в воздушном пространстве России не означает, что авиационные власти заново сертифицировали лайнеры.