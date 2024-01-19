Член комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что нападение стран-участниц НАТО на Россию в ближайшие 20 лет «маловероятно», однако этого «нельзя» полностью исключать.

По словам Швыткина, по вине стран блока НАТО «эскалация напряженности достигла крайней точки». «[Альянс не идет] по пути мирного сосуществования, а делает все для эскалации напряженности не только в России, но и во всем мире: мы видим события в Йемене, секторе Газа, на Украине», — утверждает парламентарий.

Он добавил, что Россия готова к развитию любого сценария, в связи с чем власти «поставили задачу увеличить численность Вооруженных сил России до полутора миллионов человек, что сегодня не происходит». «Техническая оснащенность наших ВС во много превосходит оснащенность стран Запада», — заключил депутат.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что страны-участницы альянса должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией, которая, по оценкам адмирала, может начаться в ближайшие 20 лет. Он объяснил, что «мир — это не само собой разумеющееся явление, именно поэтому [силы НАТО] готовятся к конфликту с Россией».

Для этого, как считает Бауэр, правительствам необходимо создать системы управления этим процессом, а людям — понять, что «они играют определенную роль».