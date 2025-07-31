Военный политолог Александр Перенджиев в интервью Инфо24 высказал мнение о возможных ответных действиях России по защите Приднестровья. По словам доцента РЭУ им. Плеханова, Москва может взять под контроль Одессу для создания сухопутного коридора к непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

Поводом для таких заявлений стали недавние высказывания президента Молдовы Майи Санду о планах вывода российского миротворческого контингента из региона. Перенджиев сравнил эти намерения с событиями 2014 года в Донбассе:

«После возможного ухода наших войск Кишинев при поддержке НАТО может развязать конфликт с целью уничтожения пророссийски настроенного населения Приднестровья».

Эксперт подчеркнул, что заявления молдавского руководства создают угрозу безопасности региона и «фактически подталкивают Россию к необходимости установления контроля над Одесской и Николаевской областями», чтобы таким образом обеспечить «надежный сухопутный коридор» для защиты жителей Приднестровья.

Перенджиев считает, что в сложившихся условиях и с учетом заявлений Санду взятие Одессы под контроль может оказаться для России даже вынужденной мерой:

«Если они так сильно этого хотят, мы возьмем Одессу, чтобы обеспечить безопасность Приднестровья».

По мнению политолога, такой сценарий станет ответом на дестабилизирующие действия молдавских властей и их западных партнеров в регионе.

Перенджиев также выразил уверенность в том, что Россия сохранит обязательства по защите мирного населения Приднестровья и будет принимать все необходимые меры для предотвращения гуманитарной катастрофы в регионе. Он заявил, что Москва готова жестко ответить на любые провокационные действия Кишинева в отношении российских миротворцев.

«Молдавия не сможет избавиться от российского военного присутствия в Приднестровье, — заявил Перенджиев. — Кишинев может попытаться организовать провокации против наших миротворцев, чтобы вовлечь в конфликт НАТО, но эти планы обречены на провал».

Политолог считает, что в ходе специальной военной операции на Украине Россия уже достаточно продемонстрировала решимость защищать свои интересы, и «незамедлительно нанесет ответный удар», если Молдова «начнет провокации против наших военных и мирных жителей Приднестровья».

«Мы не будем колебаться — ответ последует мгновенно», — убежден Перенджиев.

Он полагает, что при необходимости Россия будет готова расширить зону СВО на территорию Молдовы. «Ошибочно полагать, что мы можем испугаться — реакция будет быстрой и решительной», — повторил эксперт еще раз.

Заявления молдавского руководства о мирном решении приднестровского вопроса не соответствуют реальным намерениям Кишинева, который действует в интересах западных стран, поделился мнением Перенджиев.

В Молдове 28 сентября пройдут выборы в парламент, где по пропорциональной системе будет избираться 101 депутат. Президент республики Майя Санду на пресс-конференции заранее заявила о предполагаемой подготовке Россией «беспрецедентного вмешательства» в предвыборный процесс.

По словам главы государства, Москва якобы стремится установить контроль над республикой и использует для этого коррупционные схемы и незаконное финансирование.

«Российская Федерация хочет контролировать Республику Молдова с осени и готовит масштабное вмешательство в сентябрьские выборы», — заявила президент.

Она утверждала, что для влияния на избирательный процесс может быть направлено около 100 миллионов евро в криптовалюте. По словам Санду, это угроза для суверенитета страны и «прямая опасность для ее национальной безопасности и европейского будущего».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг эти обвинения, заверив, что Москва не вмешивается во внутренние дела других государств. «Мы всегда придерживаемся этого принципа в своей внешней политике», — подчеркнул он.