Госдума во втором и третьем чтениях единогласно утвердила закон, вводящий штраф до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде. Как сообщает корреспондент RTVI, инициативу поддержали 394 депутата.

Соавтор документа, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с RTVI пояснил, что в данном случае никаких дополнительных мер не вводится: «Речь идет о повышении штрафов».

«Дело в том, что каждый гражданин при смене места жительства должен соответствующим образом уведомлять определенные структуры, в данном случае военкомат. Граждане имеют право свободно перемещаться, но есть обязательство: не посягая на свободу перемещения граждан, они должны своевременно уведомить о смене места жительства», — добавил он.

В феврале группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла в Госдуму законопроект о повышении штрафа с нынешних 1 тыс. — 5 тыс. рублей до 10 тыс. — 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания. В первом чтении его приняли в марте.

Документ предполагает внесение новой нормы в статью 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Изначально предполагалось, что граждан за несообщение в военкомат о переезде на новое место на срок более трех месяцев без регистрации могут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Однако при обсуждении во втором чтении Госдума изменила формулировку: теперь штраф будет налагаться за несообщение о любом переезде, вне зависимости от его продолжительности.

Как отметил Красов, парламентарии исключили пункт о временном ограничении в три месяца, то есть сообщать в военкомат нужно о любом переезде без регистрации.

Также наказание последует за неявку в военкомат после переезда в установленный законом срок.

В 2023 году была ужесточена административная ответственность за нарушение требований воинского учета, повысив до 30 тыс. рублей штраф за неявку по повестке в военкомат. Нынешнее повышение штрафов — в логике законодательной работы, считают в комитете Госдумы по госстроительству.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков заявил RTVI, что штрафов до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде более чем достаточно, так как в России большинство граждан — это законопослушные люди.

«Если это человек бедный, то, конечно, новая сумма существенная. А если это человек, у которого есть серьезные финансовые средства, ему как бы все равно, это для него очень легко, отдал штраф, поэтому вопрос-то такой», — сказал RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что они «продолжают мониторить» ситуацию в сфере воинского учета.

Также Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о службе в Вооруженных силах России лиц без гражданства. Его, как передает RTVI, поддержали 412 депутатов, один воздержался.

В ходе обсуждения инициативы Картаполов заявил, что при помощи законопроекта «решается очень важная задача».

«Уточняем полномочия правительства РФ по установлению порядка выдачи удостоверения ветерана боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе СВО, отражения вооруженных конфликтов на территории РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе на территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной операции», — отметил он.

Речь также идет о тех, кто сражался в приграничных районах Курской, Белгородской, Брянской и «других областях», уточнил Картаполов.

«Напомню, что статус ветерана боевых действий получили все бойцы приграничных территорий. Такой закон мы приняли в апреле, и сейчас требуется привести во взаимное соответствие положения двух федеральных законов, чтобы наши парни могли получить удостоверения ветерана боевых действий», — пояснил парламентарий.

Сейчас, согласно действующему законодательству, иностранцы могут заключать контракт о прохождении воинской службы, это является одним из оснований приобретения российского гражданства.

По данным миграционной службы МВД, сейчас в России находятся около 4 тыс. лиц без гражданства, сообщил в мае на заседании комитета Госдумы по обороне представитель ведомства.