Вечером 23 июня Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о проведении операции «Хорошая весть о победе» против военных баз США в Катаре и Ираке. В Тегеране пояснили, что это ответ на американский удар по ядерным объектам Ирана. В частности, Иран выпустил несколько ракет по крупнейшей американской авиабазе на Ближнем Востоке — Аль-Удейд в Катаре. Впрочем, катарские военные заявили, что ПВО успешно отразила иранский удар. Как на иранскую атаку отреагировали российские военкоры, эксперты и журналисты — в подборке RTVI.

Телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука:

По всей видимости, ни один боеприпас цели не достиг: в Сети полно кадров перехватов в воздухе над Дохой, но видео с прилетами пока нет. <…>

Произошедшее очень сильно напоминает удар по базе Айн аль-Асад в Ираке в январе 2020 года, ставшим «актом возмездия» за смерть Касема Сулеймани. Так и сейчас ракетный обстрел похож на заранее выверенный «ответный акт» с элементами предварительного согласования.

Судя по оперативному закрытию воздушного пространства над базами США и переброске средств ПВО, в Вашингтоне были в курсе возможности удара. Да что говорить, если с утра все западные новостные издания пестрели сообщениями об этом с указанием конкретной страны.

Подобный формат ограниченного удара позволяет Ирану сохранить политическую позицию «сильного ответа», но избежать прямой военной эскалации с США. А отключенной от всемирной Сети иранской улице можно будет сказать о победе, зацензурированной проклятыми американцами и сионистами.

Военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad):

В целом, Иран этой атакой отбил подачу США и предложил Вашингтону высказаться. Если Трамп пойдет по эскалационной лестнице, иранцы тоже готовы по ней подыматься. А это уже длительная война, где чем больше будет жертв и разрушений, тем сложнее будет остановиться.

Ущерб там скорее всего будет только материальный, хотя если вспоминать удары по Айн-аль-Асад, то там тоже вначале говорили про чисто символический удар, а потом выяснилось, что там было более 130 раненых, а обожженных потом спешно доставляли вертолетами в Кувейт. Подождем ответного хода США и спутниковых снимков авиабазы Аль-Удейд.

Фактически, получается 1-1 по сомнительным ударам. США нанесли удар по иранским заглубленным ядерным объектам с сомнительным результатом. Иранцы столь же пафосно нанесли удар по американской военной базе с сомнительным результатом.

В любом случае — Иран остается единственной страной за последние десятилетия, которая напрямую атаковала американские военные базы. Атаки талибов и террористов в расчет не берем.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц:

Иран не в первый раз запускает ракеты в Трампа. Вспомните 2020 год. Тогда Тегеран атаковал базы США в Ираке. 100 контуженных морпехов, четыре сгоревших ангара, один самолет и один вертолет — плата за убийство Сулеймани.

Никаких последствий тогда для Ирана не было. Трамп заявил, что «Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие». Хаменеи назвал атаку «пощечиной» США. А Рухани в американском Твиттере написал, что он «выгонит все силы США из региона». Это было пять лет назад.

Сегодняшние удары, по первым сообщениям, по массовости не превышают атаку пятилетней давности. И если бы Иран называл свои операции честно, то это бы звучало как «Гребаный стыд» или «Понты на все деньги».

Для внутреннего потребителя пойдет, но для американцев — как комариный укус. Тегеран не хочет, чтобы США полноценно вступили в войну. Единственный эффект — имиджевый. Иран не мог не ответить, и он то сделал. И если ракеты, как и в 2020, прорвали американскую ПВО — это имиджевый удар по Вашингтону.

Телеграм-канал «Военная хроника»:

Пока что основным выгодополучателем от иранского удара являются сам Катар, США, у которых теперь развязываются руки для усиления ударов, а также производители систем ПВО, ради которых катарцы щедро расстреляли примерно три десятка противоракет.

Военный блогер Юрий Подоляка:

Очень примечательно и наглядно на «грозное заявление» КСИР отреагировали нефтяные котировки — сильным ГЭПом вниз. То есть, как только стали понятны реальные «параметры» и бутафорность сегодняшнего «ответного удара Ирана по США» нефтетрейдеры… успокоились.

Думаю, и наши ура-патриоты тоже успокоятся в своих предположениях о «масштабах иранской ответки». Это будет пшик в пустоту. И все это уже прекрасно поняли.

Учитывая, что иранские ракеты, летевшие на авиабазу Аль-Удейд, были перехвачены, а об ущербе на земле нет никаких данных, то это мог быть очередной символический «удар престижа», чтобы сохранить лицо, но одновременно с этим не навлечь на себя больший гнев со стороны США и их союзников в регионе.

Телеведущий Сергей Мардан:

На базе обычно находятся до 10 тысяч американских военных. Однако, как сообщают американские СМИ, за последние недели они были переведены в другое место. Так же, как и базирующиеся на авиабазе самолеты.

Тегеран фактически ударил по пустой базе. Весьма вероятно, заранее предупредив Вашингтон об атаке.

Данный акт драмы можно считать завершенным. Приглашенная звезда покидает сцену. Тем не менее, война Ирана и Израиля продолжается.

Военный блогер Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio):

Есть у персов еще духовитые ребята, не одни Пезешкианы остались.

Телеведущая Ольга Скабеева:

Имиджевый удар. Пытаются сохранить лицо. Лютая несправедливость, конечно.